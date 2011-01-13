Asr - Qurbon bo'laman
|Ijrochi:
|Asr
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|263
|Hajmi:
|9.85 MB
|Davomiyligi:
|04:16
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|13-01-2011
Qo'shiq haqida
Asrning «Qurbon bo'laman» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:16, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 13-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 263 marta tinglangan. Asr ijrosida saytda jami 28 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yagonam o'zing», «Alam-alam», «Faryod».
Asr - Qurbon bo'laman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.