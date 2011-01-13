Asr - Qurbon bo'laman

Asr — Qurbon bo'laman
Ijrochi: Asr
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 263
Hajmi: 9.85 MB
Davomiyligi: 04:16
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 13-01-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

Asrning «Qurbon bo'laman» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:16, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 13-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 263 marta tinglangan. Asr ijrosida saytda jami 28 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yagonam o'zing», «Alam-alam», «Faryod».

Asr - Qurbon bo'laman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00