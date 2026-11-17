Arepbay Allaniyazov - Magan massan (2026)
|Ijrochi:
|Arepbay Allaniyazov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.26 MB
|Davomiyligi:
|02:51
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|17-11-2026
Qo'shiq haqida
«Magan massan (2026)» qo'shig'ini Arepbay Allaniyazov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:51, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 17-noyabrda qo'shilgan. Arepbay Allaniyazov ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Qara qiz», «Yaman-yaman». Bu Arepbay Allaniyazovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Arepbay Allaniyazov - Magan massan (2026) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.