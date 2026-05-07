AMIR - Оста Оста 2026

AMIR — Оста Оста 2026
Ijrochi: Amir
Yuklab olindi: 30
Hajmi: 4.15 MB
Davomiyligi: 02:15
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 07-05-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Оста Оста 2026» — Amir ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Tojikcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:15, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 7-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 30 marta tinglangan. Amir ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Esingdamu», «Yomg'ir», «Мо калон шидем 2026». Bu Amirning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

AMIR - Оста Оста 2026 qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00