AMIR - Оста Оста 2026
|Ijrochi:
|Amir
|Yuklab olindi:
|30
|Hajmi:
|4.15 MB
|Davomiyligi:
|02:15
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|07-05-2026
Qo'shiq haqida
«Оста Оста 2026» — Amir ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Tojikcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:15, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 7-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 30 marta tinglangan. Amir ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Esingdamu», «Yomg'ir», «Мо калон шидем 2026». Bu Amirning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
AMIR - Оста Оста 2026 qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.