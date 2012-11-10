Alisher Zokirov - Istamadi (slow)
|Ijrochi:
|Alisher Zokirov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|205
|Hajmi:
|10.63 MB
|Davomiyligi:
|04:37
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|10-11-2012
Qo'shiq haqida
«Istamadi (slow)» qo'shig'ini Alisher Zokirov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:37, sifati 128 kbps, saytga 2012-yil 10-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 205 marta tinglangan. Alisher Zokirov ijrosida saytda jami 93 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Parcha parcha», «Kechdim», «Malikam».
Alisher Zokirov - Istamadi (slow) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.