Alisher Zokirov - Istamadi (slow)

Alisher Zokirov — Istamadi (slow)
Ijrochi: Alisher Zokirov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 205
Hajmi: 10.63 MB
Davomiyligi: 04:37
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 10-11-2012
Skachat

Qo'shiq haqida

«Istamadi (slow)» qo'shig'ini Alisher Zokirov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:37, sifati 128 kbps, saytga 2012-yil 10-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 205 marta tinglangan. Alisher Zokirov ijrosida saytda jami 93 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Parcha parcha», «Kechdim», «Malikam».

Alisher Zokirov - Istamadi (slow) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00