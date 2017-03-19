Alisher Zokirov - 18 yoshim

Alisher Zokirov — 18 yoshim
Ijrochi: Alisher Zokirov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 2 726
Hajmi: 4.19 MB MB
Davomiyligi: 03:45
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 19-03-2017
Skachat

Qo'shiq haqida

«18 yoshim» qo'shig'ini Alisher Zokirov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:45, sifati 128 kbps, saytga 2017-yil 19-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 726 marta tinglangan. Alisher Zokirov ijrosida saytda jami 93 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Parcha parcha», «Kechdim», «Malikam».

Alisher Zokirov - 18 yoshim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00