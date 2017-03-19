Alisher Zokirov - 18 yoshim
|Ijrochi:
|Alisher Zokirov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|2 726
|Hajmi:
|4.19 MB MB
|Davomiyligi:
|03:45
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|19-03-2017
Qo'shiq haqida
«18 yoshim» qo'shig'ini Alisher Zokirov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:45, sifati 128 kbps, saytga 2017-yil 19-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 726 marta tinglangan. Alisher Zokirov ijrosida saytda jami 93 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Parcha parcha», «Kechdim», «Malikam».
Alisher Zokirov - 18 yoshim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.