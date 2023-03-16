Alisher Ibaydullayev - Bu mening onam
|Ijrochi:
|Alisher Ibaydullayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|329
|Hajmi:
|3.68 MB
|Davomiyligi:
|03:44
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|16-03-2023
Qo'shiq haqida
«Bu mening onam» — Alisher Ibaydullayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:44, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 16-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 329 marta tinglangan. Alisher Ibaydullayev ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Qaydasan gulim seni sogindim». Bu Alisher Ibaydullayevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Alisher Ibaydullayev - Bu mening onam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.