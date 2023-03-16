Alisher Ibaydullayev - Bu mening onam

Alisher Ibaydullayev — Bu mening onam
Ijrochi: Alisher Ibaydullayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 329
Hajmi: 3.68 MB
Davomiyligi: 03:44
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 16-03-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

«Bu mening onam» — Alisher Ibaydullayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:44, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 16-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 329 marta tinglangan. Alisher Ibaydullayev ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Qaydasan gulim seni sogindim». Bu Alisher Ibaydullayevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Alisher Ibaydullayev - Bu mening onam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00