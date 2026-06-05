Akramjon Xotamov - Sev meni
|Ijrochi:
|Akramjon Xotamov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.3 MB
|Davomiyligi:
|03:25
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|05-06-2026
Qo'shiq haqida
«Sev meni» qo'shig'ini Akramjon Xotamov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:25, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 5-iyunda qo'shilgan. Akramjon Xotamov ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Biyo jonam (cover Yulduz Usmonova)», «Duxtari Nozuk», «Yodat mekunam».
Akramjon Xotamov - Sev meni qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.