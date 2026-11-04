Adolat Ismoilova - Yo rab
|Ijrochi:
|Adolat Ismoilova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|10.51 MB
|Davomiyligi:
|05:43
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|04-11-2026
Qo'shiq haqida
«Yo rab» — Adolat Ismoilova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:43, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 4-noyabrda qo'shilgan. Adolat Ismoilova ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Go`zal yor», «Onangni intizor etma (cover Kozimjon Qodirov)», «Duo qiling otajoni». Bu Adolat Ismoilovaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Adolat Ismoilova - Yo rab qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.