Adolat Ismoilova - Yo rab

Adolat Ismoilova — Yo rab
Ijrochi: Adolat Ismoilova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 10.51 MB
Davomiyligi: 05:43
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 04-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Yo rab» — Adolat Ismoilova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:43, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 4-noyabrda qo'shilgan. Adolat Ismoilova ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Go`zal yor», «Onangni intizor etma (cover Kozimjon Qodirov)», «Duo qiling otajoni». Bu Adolat Ismoilovaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Adolat Ismoilova - Yo rab qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00