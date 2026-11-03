Abduhalil AS - Yodimda
|Ijrochi:
|Abduhalil AS
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.91 MB
|Davomiyligi:
|03:12
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|03-11-2026
Qo'shiq haqida
Abduhalil ASning «Yodimda» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:12, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 3-noyabrda qo'shilgan. Bu Abduhalil ASning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Abduhalil AS - Yodimda qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.