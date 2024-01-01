Май 2024
161 треков за месяц.
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Feruza Egamova
Tojik bola
03:57
Xushnud
Qolib ketdim
03:39
Shirin Mamatova
Sen u tomon
04:35
Dildora Niyozova
Bollarim
00:58
Sherali Jo'rayev
Oy yuzinga jon bila to bandaman
04:53
Gulinur & Boburbek Arapbaev
Janona
03:24
Bahrom Nazarov
Ay jone man asirat
04:08
Bekzod Abdumalikov
Maktabim go'zali
04:06
Bekzod Abdumalikov
Yarashaylik
02:40
Shirin Mamatova
Sen tomon
04:35
Sayyora Qoziyeva
Qo'shig'im qo'shiq
03:27
Jasmin
Salam
02:38
Hilola Samirazar
Besame mucho (cover Julio Iglesias)
03:25
G'anisher Abdullayev
Tushlarimga kirgan qiz
03:12
Behruz Tohirov
Sog'indim
03:27
Qilichbek Madaliyev
Javohirim
04:27
Dilnoz
Oshiqman
0:00
Shoxrux (Ummon)
Daydi
03:29
Ozoda
Janim
00:58
Shoxka
Daydi
02:42
Qodir Qodirov
Orzu (Rasulimga qo'shni bo'lsam jannatda)
02:31
Doston Ergashev
Sog'inibsizda
03:31
Ozoda Nursaidova
Janim
00:58
Ozoda Nursaidova
Ko'nglim mani Devona
00:58
Nigina Baby Doll
Ne kerak (Ummon)
03:33
Jahongirshox Karimov
Sen bilmading
03:56
Xurshidbek Qahhorov
Ko'ngil bo'lar so'z demay vayron
03:37
Xurshidbek Qahhorov
Oddiy bir odamning oddiy o'g'liman
03:17
Xurshidbek Qahhorov
Hayotingdan Bir Umr Ketay
03:37
Gulsanam Mamazoitova
Ana Gap
03:06
Yulduz Usmonova
Telbaday
03:23
Muhammadziyo
Malikam
03:46
Yulduz Usmonova
Shabo-shab
03:23
Sevinch Mo'minova
Ne bo'ldi
02:44
Muzaffar Mirzarahimov
Atirgulim
03:19
Kvartet
Shou-biznes
03:10
Jo'rabek Qodirov
Ko'rolmaydilar
03:47
Imron
Dugonangdan Asra meni
03:09
Izzatbek Holiqov
Alloh sevdi meni ko'proq
03:16
Izzatbek Holiqov
Yor yor
01:20
Izzatbek Holiqov
Soxta do'st
02:54
Izzatbek Holiqov
Kimlar kelib ketmadi
04:47
Izzatbek Holiqov
Otam bor
03:47
Izzatbek Holiqov
Ketaman
04:09
Izzatbek Holiqov
Amal ketsa bir kun qo'lingdan
03:59
Ikromjon Isoqov
Gulim REMIX
03:00
Manzura
Pomada
03:37
Ruhsora Emm & КИМ
Как быть
03:34
Ruhsora Emm & Akha
Не навечно
02:04
Yulduz Usmonova
Shabo Shab (Шабо Шаб)
01:13
Yulduz Usmonova
Telbadek sevaman
03:23
Vohidjon Isoqov
Erkak Mardi
03:13
Osman Navruzov
Falaklarda
03:14
Yulduz Turdiyeva
Dilbar (Tojikcha)
02:44
Mahliyo Omon
Yomg'ir
02:28
Jasurbek Mavlonov
Xorazm balig'i
03:31
Erkin Xudoyqulov
Toshkandan
03:33
Dilmurod Sultonov
Na disan
03:50
Dilso'z
Baxt tilang
04:13
Anvar Sanayev
Muhabbat 2 (New version)
04:19
Begzod Ismoilov
Uzoqroq yuring
04:14
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