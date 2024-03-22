Botir Qodirov - Sevgisi yolg'onim (DJ Izzat Remix)

Botir Qodirov — Sevgisi yolg'onim (DJ Izzat Remix)
Ijrochi: Botir Qodirov
Janrlar: Remikslar, Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 025
Hajmi: 6.92 MB
Davomiyligi: 02:59
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 22-03-2024
Skachat

Qo'shiq haqida

«Sevgisi yolg'onim (DJ Izzat Remix)» (remiks) qo'shig'ini Botir Qodirov ijro etgan. Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:59, sifati 128 kbps, saytga 2024-yil 22-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 025 marta tinglangan. Botir Qodirov ijrosida saytda jami 164 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ishq», «Sevgisi yolg'onim», «Shaxnozam».

Botir Qodirov - Sevgisi yolg'onim (DJ Izzat Remix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Remikslar» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00