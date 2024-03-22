Botir Qodirov - Sevgisi yolg'onim (DJ Izzat Remix)
|Ijrochi:
|Botir Qodirov
|Janrlar:
|Remikslar, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 025
|Hajmi:
|6.92 MB
|Davomiyligi:
|02:59
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|22-03-2024
Qo'shiq haqida
«Sevgisi yolg'onim (DJ Izzat Remix)» (remiks) qo'shig'ini Botir Qodirov ijro etgan. Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:59, sifati 128 kbps, saytga 2024-yil 22-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 025 marta tinglangan. Botir Qodirov ijrosida saytda jami 164 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ishq», «Sevgisi yolg'onim», «Shaxnozam».
Botir Qodirov - Sevgisi yolg'onim (DJ Izzat Remix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.