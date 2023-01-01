Октябрь 2023
327 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Javoxirbek Shokirov
O’zgaribsan
02:48
Zaynur Davilov
Quchog’ingda
02:47
Ahliddin Abdullayev
Jayronam
03:17
Nigina Nabiyeva
Telbalarcha
03:24
Bojalar
Ёри туям
05:23
Bunyod Jumaniyozov
Do’st topolmadim
04:13
Sarvar
Yolg’onchi yor
04:00
Amirjon Ergashev
Popuri
05:23
Shuhrati Mirzoyusuf
Modar
05:40
Muborez
Farangiz
03:59
Khabib
Yod kardam
03:17
Odil Abdullayev
So'ngan
03:26
Doston Ergashev
To'yi bo'lyapti (new version)
03:12
Dilnoz
Muhabbatimsan
04:34
Mohitabon
Endi manga gitara (Cover Mirjalol Nematov)
02:50
JAVA
Kayfda edim
03:15
Mehrangiz Hamroqulova
Ayrilmasak
04:32
Umid Shams
Bu dunyo
03:59
Zahiriddin Haydaraliyev
Meni esla
04:29
Bilol
Ucharman
03:59
Malak Siymo
Kishmish
04:39
Shahzodbek
Hayot
03:27
Xoshimjon Joraxonov
Singlim
03:57
Komila
Yolg’izlik
03:06
Furqatbek Omonkeldiyev
Gul barsam
03:28
Buzruk
Omonmisiz
02:42
DIEEZ
Tears In Eyes (Relax)
02:57
J.E
Raqs Dar Tagi Boron
03:13
Amirjon Abdullayev
Iran popuri
09:34
Shabnami Surayo
Moshkel ast (dar Samarqand)
03:00
Eliyor Zohidov
Duv-duv gap
03:30
Doston Ergashev
Sog’inmadingmu
03:45
Abror Jamoliddinov
Dadajonim
03:20
MuhammadKarim
Ajringizni Xudo bersin
03:17
Yahyobek Mo'minov
Sayrang bulbulim
04:48
Mirqosim Jalolov
Yorimni sog’inib ketdim
03:38
Axror Aziz
Yolg’on
03:12
Tabassum Davronova
Hay yor
03:07
Shavkat Umarov
Oshiqman
02:44
Shahrom Shox
Boyman
03:14
Umidaxon
Sen kam
03:28
Qilichbek Madaliyev
Yig'lama muhabbat
02:37
Doston Ergashev
Sog'inmadingmi
03:42
Dilmurod Sultonov
Dona-dona
03:14
Odilbek Abdullayev
So’ngan
03:26
Jaloliddin Ahmadaliyev
To’yingizga bormayman
03:02
Aziz Abdullayev
Parizod
03:08
Zafarbek
Oy sevgilim
03:11
Sanjar Sadriy
To’kiladi barglar
04:21
Olloyorxon
Guli qarab tur
00:29
Samadjon Ruzmetov
Tojik qiz
03:39
Gavhar & Bekzod Jo'rayev
Arazchim
04:28
Farruxjon Abdulloev
Do’stim
05:04
Umidulloh
Kuzgi barglar
04:38
Bekzod Xakimov
O’tiraman
04:01
Xamdam Raximov
Kel-kel
03:28
Dilafruz Hayitmetova
Muchchi-muchchi
03:57
Aida
Ishonmay qo’ydim sevgiga man
03:39
Sanjarbek Jorayev
Armon
03:37
John Nosirov
Keragim
03:08
Gulnoza Shirinova
Baxtlimisan mensiz
05:20
Samir Usman
Osmonim
02:50
Ruhsora Emm
Meni esla x Asra (Cover)
03:22
Umidaxon
Senga men kam
03:28
Ramila Rahmonova
Onajon
04:12
Shoxruxbek Ergashev
Onamni sochida
04:33
Nodir Yusupov
Darmon yo’q
03:16
O'ktam Kamalov
Xulosaga shoshilma
04:35
Shams
To’yinga men borolmayman
03:30
Muhammadbek Yaxshiboyev
Zo’ri bo’l
03:07
Ma'murjon Jo'rayev
Hammasini hudoga soldim
02:47
Imron
Bilmaysizlar
04:36
Shoxrux
24 soat
03:55
Muborez
Pari-pari
03:08
Diana
Qora bola
02:56
Sayyoraxon Baltayeva
Kredit
03:03
UzBoom
Aldanganman
00:41
Nefes
Darixmisam
00:17
Nefes
Gel sacimi yene dara
00:17
Muzaffar Mirzarahimov
O'ylamading-a
03:08
Manzura
Musofir ayollar
03:16
Dilmurod Sultonov
Capuchino
03:36
Ikromjon Abdumannopov
Bahor-bahor
03:06
Adelya
Yomg’irlar
03:09
Gavhar Ziyayeva
Duk-duk
02:45
Konsta
Maska
02:12
UzBoom
Qora bo’ri
03:36
Xayrullo Abdumurodov
Gulilolam
03:56
İlyas Gülaydın
Ahıskamın güzeli
03:04
Yulduz Usmonova
Qora ko’zlar
03:21
Ozoda Nursaidova
Uzbegim atlasi
03:37
Ozoda Nursaidova
MOZZI
02:57
Janob Rasul
Charchadim
03:24
Ilyos
Bilganingni qil
05:12
Xurmatillo Ahmedov
Sevmasam bo’larkan
02:56
Zokir Omon
Ota
05:05
Pahlavon Usmonov
Pora-pora
03:19
Isfandiyor
Metro
03:29
SanJay
Kerak Emasman
02:57
Gafur
О любви
02:32
←
1
2
3
4
→
Главная
»
Архив по годам
»
2023
»
Октябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00