Октябрь 2023
327 треков за месяц.
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Zamzama
Oyijon
03:27
Muzaffar Olimov
Soliham
03:44
VIA Marokand
Yoronim
03:29
Elmurod Ziyoyev
Xayr endi Alvido
03:51
Asl Wayne
Go’zalim mani
03:18
Sardor Rasulov
Yomon ko’cha
04:25
Ismail
Qo’llarimdan tut bu yerlardan ketaylik
02:58
Bahrom Mahmudzoda
Qashqadaryo zo’r bolasi
03:24
Bunyod Jumaniyozov
Nozanin
03:08
Shirin Saidzoda
Nola-nola
03:03
Muhammad Ali
Qimor
04:13
Kumush
Dilbar
03:04
Sanjar Gapparov
Dada
04:10
Otush
Kadila
03:00
AliUz & UmidXan & Dilnura
Asal qiz
03:30
Shoira Otabekova
Shirin-shirin (tizer)
00:40
Manzura
Musofir ayol (tizer)
00:40
Axror Aziz
Yurak qo’ymaydi
03:29
Sherzodbek Jonibekov
Daddo
03:40
Doston Macho
Yor-yor
03:04
Xumora
Qaltirab
03:04
Abror Do'stov
Sevmaslikka qasam ichganman
05:08
Akbar Uzoqov
Bilsang edi
04:05
Mubina
Muallim
03:19
Doston Ibodullayev
Yoshgina
03:22
Xushnud
Sog’inch
03:25
Lobarxon Zahidova
Xorazmni bolasi
03:52
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MuzFm.UZ
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