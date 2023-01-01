Октябрь 2023
327 треков за месяц.
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Imron
Sog’inaman
03:58
Mexroj Xusanov
Xatolar qildim
03:49
Shabnami Surayo
Tu ajab xushrui (dar Samarqand)
03:51
Yahyobek Usmanov
Iroda
02:01
Mirzohid Erkinov
Qo’rqing odamlar
04:31
Nargiza Yuldasheva
O’ynasin ota-onam
03:23
Bekzod Xakimov
Go’zlaringni sog’indim
03:54
Muzaffar Nazarov
Seni sevib qolay debmana
04:11
Javohir Dilxush
Sinmadim
04:11
Oybek Ahmedov
Toshkentlik
03:19
Sardor Tairov
Naryog’i yo’q
03:37
Komil Mirazizov
Samarqandning qizlari
03:44
Feruza Jumaniyozova & Daler Kutuzov
Нагзми шумо
03:37
AliUz
Menga ayt
03:53
Mirzohid Erkinov
Men qolay
03:20
Diyor Ergashev
Kulib qo’ydim
03:21
Shokir & Daler Ametist & Jaydario & Shahriyor
SOQQA
02:15
Ulug'bek Rahmatullayev
Kelmadi (2023)
03:42
Manzura
Musofir ayol
03:16
Dilorom
Bahor qaytmas
02:34
Muhriddin Mirzo
Salom do’stlarim
04:10
Muhiddin Ziyo
Uylanmasam bo’lmaydi chog’i
03:13
Yagzon
Kechirasiz senyorita
03:46
Yagzon
Sinyarita
03:46
Asl Wayne
O’ynab kul do’stim davringni sur do’stim
02:48
Abduvali Abdusalomov
Ozori
03:31
Komolxoja Iqbolov
Boshqacha
03:35
Layli & Majnun
Лайлижон
03:40
Umrbek Otajanov
Dunyoimsan
03:22
Isomiddin Nur
Jinni bo’’lib qolaman
04:40
Muzaffar Mirzarahimov
O’ylamadina
03:11
Zuxriddin Abdurazzoqov
Yuraksan
02:36
Dovlet Kerimberdiyev
Mahrim
03:34
Bekzod Haqqiyev
Kechirolmadim
03:33
Sanjar Usmonov
Pari-pari
03:36
Rustam Azimi
Shahlo
03:37
Baxtiyor & Diyora
Medoni yone
04:29
Azamat Bobojonov
Musofir
04:38
Rauf Boroda
Jindi mardak
05:46
Ortiq Nuriyev
Medoni yo ne
03:55
San’at G'aniyev
Biyo (dar nazdiki)
00:25
Shavkat Umarov
Gijdalla
02:48
San’at G'aniyev
Biyo-biyo
03:13
Jasur Raxmatov & Baxtiyor Narziqulov -Jigar-jigar
Unknown
03:45
Shohjahon Jo'rayev
Zim-zim-zim (cover)
03:58
Ruxshona & Shavkat
Azizi man
03:26
Amirjon Ergashev
Mohi ruxshonam
03:43
Amirjon Abdullayev
Gruzincha popuri
10:26
Amirjon Ergashev
Bibi Sanamjone
03:32
Dilmurod Tojiyev
Buxorcha xonem
04:49
Doston Tojiev
Manam
03:00
Farrux Raimov
Yakta muchchi tet
03:16
Khurshed Muminjonov
Modar
04:25
Muborez
Shabxo
03:03
Shabnami Surayo
Mayozoram (dar Samarqand)
03:51
Leo
Nafas
05:14
Xadyatillo
Men indamay qo’yaqoldim
00:27
Olimjon Ne'matjonov
Do’st yo’q ota-onangdayin
02:34
Mirbek
Sinfdosh qizlar
03:43
Farrux Maxmudov
Ona sizdek kim sevdi meni
04:27
Farruh Rahmatullayev
Unutdingmi
02:33
Dias
Jonim sani pul yesin
02:41
Yahyobek Usmanov
Bevafo
03:04
Jasur Berdiev
Paricha
02:51
Yusuf Eltoyev
Soxta Do’stlarim
02:01
Shoxbos Xabiyev
Ona (Live 2023)
02:30
UzBoom & Green71
01
03:39
Khusrav Urokov
Javoni
03:00
Green71
Major
03:14
Green71
IMZO
02:06
Green71
Eski Maktab
03:30
Farrux Maxmudov & Jasur Bakhadirov
Unutaman
02:27
Muhammad Shoh
Soy Bo’yida
03:14
Dova music
Xebersiz
02:49
Ismail Akhbarov
Unga Oq Atirgullar Yoqardida
00:20
Yousef Jamali
Kalafam
04:11
Sevinch Sharipova
Sevdim sani
03:34
Jaloliddin Ahmadaliyev
Sovchi kutar qiz Qo’qonlik
05:15
Jaloliddin Ahmadaliyev
Qo’qonlik
05:15
Shoxruz (Abadiya)
Sevasan
02:27
Sevinch Ismoilova
O’zbegim Qoraqalpog’im
03:17
Sardor Mullayev
Jaylan (cover)
02:41
Sardor Mullayev
Yomg’irlarda (cover Ozoda)
04:50
Sardor Mullayev
Muhabbatjon (cover)
03:33
Sardor Mullayev
Bir kecha qolgin (cover Sardor Mamadaliyev)
03:37
Sardor Mullayev
Gapirmadik Jim bo’ldik (Orif Choriyev)
05:13
Sardor Mullayev
Jim bo’ldik (cover Orif Choriyev)
05:13
Qodirjon Ahmedov
O’lmaydigan odamlar
03:40
Shohsanam
Ustozlar popuri
08:56
Guljahon Abrayqulova
Jim bo’ldik
06:05
Shoira Otabekova
Shirin-shirin
04:45
Botirbek Zokirov
Jon dadam
04:44
Shaxboz
Do’stim
03:56
Yulduz Usmonova & Maksim Fadeev
Как тебя зовут
03:19
Surayyo Qosimova
Oshiq shudam
03:56
Maroqand
Yoronim
03:32
Murod Manzur
Alam-alam
03:08
Dilnoz
Qizil pomada
03:06
Dilafruz Hayitmetova
Mani jonim galsin
03:23
Zuhriddin Sado
Yondime
03:39
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