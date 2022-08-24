Nilufar Usmonova - Shaytonga bo'ysungan yuraklar (Jonli ijro)
|Ijrochi:
|Nilufar Usmonova
|Janrlar:
|Jonli ijro, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|494
|Hajmi:
|9.47 MB
|Davomiyligi:
|04:06
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|24-08-2022
Qo'shiq haqida
Nilufar Usmonovaning «Shaytonga bo'ysungan yuraklar (Jonli ijro)» (jonli ijro). Janri: Jonli ijro; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:06, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 24-avgustda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 494 marta tinglangan. Nilufar Usmonova ijrosida saytda jami 178 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Erkalaydi», «Meyoyad», «Shabada (Meoyad Tojikcha)».
Nilufar Usmonova - Shaytonga bo'ysungan yuraklar (Jonli ijro) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.