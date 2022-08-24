Nilufar Usmonova - Shaytonga bo'ysungan yuraklar (Jonli ijro)

Nilufar Usmonova — Shaytonga bo'ysungan yuraklar (Jonli ijro)
Ijrochi: Nilufar Usmonova
Janrlar: Jonli ijro, Pop musiqa
Yuklab olindi: 494
Hajmi: 9.47 MB
Davomiyligi: 04:06
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 24-08-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

Nilufar Usmonovaning «Shaytonga bo'ysungan yuraklar (Jonli ijro)» (jonli ijro). Janri: Jonli ijro; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:06, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 24-avgustda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 494 marta tinglangan. Nilufar Usmonova ijrosida saytda jami 178 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Erkalaydi», «Meyoyad», «Shabada (Meoyad Tojikcha)».

Nilufar Usmonova - Shaytonga bo'ysungan yuraklar (Jonli ijro) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Jonli ijro» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00