Апрель 2022
356 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Ramik
Men zor degan boridan
02:20
Furqat Shams
Yaproq
03:02
Usman
Jim
03:24
Mirjalol Ne'matov
Bag’ritosh
03:50
Xamdam Sobirov
Devonaman
02:15
Jaloliddin Ahmadaliyev
Nigoro
04:33
Farruh Rahmatullayev
Munisani sevaman
02:57
Bahrom Nazarov
Nafas
03:24
Feruza Jumaniyozova
Sevma yurak
03:21
Zinnura
Eslamayman
02:57
Gulinur
Sog’indim
03:28
Xudoyorxon Qalandarzoda
Qadrdon Sinfdoshlarim (Jonli Ijro)
03:41
Shohruhxon
Kino
03:11
Otabek Muhammadzohid
Menga nima
03:32
Uzmir va Mira
Sen Men Uchun O’lding
03:19
Leyla
Chaqalog’im
03:24
Hayot guruhi
Sen yiglama
03:57
Obid Shox
Qalaysiz
04:02
Isomiddin Nur
Yomonim
02:45
Abbosxon
Seni sevmay
03:00
Isomiddin Nur
Sevgilimni toyi
04:03
Naimaxon Arslonova
Aytgin dil
02:48
Muhammadkarim Zokirov
Ota-ona.
04:10
Muhammadxon Husanxonov
Nega sevmading
03:53
Azizbek O’rinboyev
Sensiz
04:51
Azamat Qodirov
Taksi
03:24
Ixtiyor Rahimov
Laylijon
03:43
Azamat Qodirov
Boydogiman
03:12
Isomiddin Nur
Kochada dostlarim
03:20
Yahyobek Mo'minov
Atirgul
03:36
Xurshid Rasulov
Kundosh
04:58
Asqar Umarxon
Yor-yor
03:33
Isomiddin Nur
Qolgan qizlar
04:15
Mirzabek Xolmedov
Nafs
03:48
Oybek Hamroyev
Sevar ekan
02:54
Guljaxon Yuldashova
Sogindim
04:00
Ahror Madrahimov
Ketgan onam
03:19
Shuxrat Bekmanov
Bar ishqim
03:28
Ubaydullo Yashar
Surxon qizlari
03:24
Nodir & Suroj
Olislarda
03:08
G'ulomjon Mirdadoyev
Yonimda
02:47
O'lmas Olloberganov
Lola
03:35
Rustam Jumanov
Ofatijon
03:47
Dadish Aminov
Oldir mani
03:11
Siyovush
Yarim-yarim
03:41
Fazliddin Husanboyev
Xush kelding Ramazon
02:53
Rustambek Serobov
Ollohim
06:02
Zafar Ergashov
Xotinni onadan ustun qoyganlar
07:11
Shoxruz (Abadiya)
Nima qilibdi
03:31
Botir Qodirov
Bemalol
03:10
Lola Ahmedova
Bilmading (Jonli ijro)
04:06
Asilbek
Jonimda darmon qolmadi
05:20
Magsat Karayev
Gechdi
03:31
Fariz Mamed
Невеста моя
04:30
Hilola G'ayratova
Qorongu yolgiz dunyo tor sensiz (cover Benom)
03:35
Hilola G'ayratova
Dunyo tor sensiz (cover Benom)
03:35
Azamat Qodirov
Xiyonat
02:51
Hoji Akbar
Voy vo 2
04:05
Jafar guruhi
Gozallar
03:10
Manzura
Onajon
03:37
Anan Murodov
Oynaymiz
04:06
Umarjon Mahkamboyev
Sevgilim
03:28
Muzaffar Hamdamov
Xonzoda
03:45
Eldor Haydarov
Nodon dost
03:26
Hayot guruhi
Ты моя
04:09
Kahramanovic
Yomgir tinmaydi
03:04
Dilmurod Sultonov
Lapr-lapr
03:30
Azamat Qodirov
Qoshlari qora
03:24
Dilmurod Qosimov
Ошик шудам
03:58
Ahmadali Bahromov
Musofirlarim
04:02
Kumush & Sherbek
Aqlimga qasam
03:45
Doston Ibodullayev
Xivali Sara 2
03:12
Fayzulloh Zokirov
Oshiq yurak
02:45
Ali-Akbar
Qani
01:56
Javohir G'aniyev
Endi bor
03:32
Dilorom Yusupova
Voybo
03:06
Nurillo Qurbonov
Dost
03:54
Ramzxon Nabiyev
Sevaman
04:03
Furqat Shams
Kongilga sigmas dard
04:12
Odilbek Fozilov
Lola
03:48
Yorqinxo'ja Umarov & Afruza
Sevgilim
04:56
Kumush & Sherbek Shodiyev
Aqlimga qasam
03:45
Bahodir Nizomov
Nodon
03:25
Zohid
Unday aldama (Mix)
05:50
Sardor Mamadaliyev
Mish-mish
03:19
Muqaddas Jo'rayeva
Sog'inibsizda
04:34
Mahliyo Omon
Duk-duk (2022)
03:12
Xamdam Sobirov & Shaxri
Yomg'ir
02:49
Farrux Xamrayev
Rasululloh, sizni ko'rsaydim
04:41
Dilfuza Ismoilova
Jonim mani
03:41
Muzaffar Tishabaev
Kozlar kozga tushdi nigoron
03:39
Bunyodbek Odilbekov
Qani qani vafolar, Bevafolar
03:04
Bunyodbek Odilbekov
Bevafolar
03:04
Ozoda Nursaidova
General
03:31
Ziyoda
Boshimni aylantirar loy kocha yolakchasi
02:49
Mirjalol Ne'matov
Alamim bor
02:55
Sayyora Qoziyeva
Aylonay
03:25
Layli
Daydi yurak
04:14
Farruh Rahmatullayev
Qaytarolsam
04:01
Sherxon
Qashqadaryo yigitlari
02:43
←
1
2
3
4
→
Главная
»
Архив по годам
»
2022
»
Апрель
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00