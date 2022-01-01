Апрель 2022
356 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Abror Tuxtasinov
Zabonlari
03:20
Xamdam Sobirov & Azizbek Hamidov
Xasta bolmang onam
04:25
Shohjahon Jo'rayev
Tushlarimga kiring
04:01
Farrux Xamrayev
Kuyov bola xush kelibsiz
03:13
Ramazon Xidirov
Chiroyini sotganlar
03:49
Sanatbek Farmonov
Dunyoda onam meni yagonam
04:01
Zokir Omon
Sevib qoldim oshnalar
03:28
Rustam Jumanov
Osmondagi oymisan
03:36
Doston Omonboyev
Mayli ket
03:38
Jahongir Namozov
Udar
03:51
Fira Muminov
Моя первая любовь
03:24
Azamat Omonov
Yollorino
02:37
Shaxboz & Navruz
Qanday yashay
03:03
Yulduz Usmonova
Nola kunam namesha, Yor Biyo (2022)
03:00
Yulduz Usmonova
Ey Yor Biyo (2022)
03:00
Yulduz Usmonova & Malik
Yor Biyo (2022)
03:00
Mirjalol Ne'matov
Farg’onada qoldi
03:07
Sardor Mamadaliyev
Onamsiz bu dunyo
04:39
Uzmir va Mira
Majbur qildi axir meni Ota-onam (Unutib)
03:45
Shoxrux Axmadjonov
Pulingiz kop bolganda
03:11
Farrux Raimov
Kristal
03:10
Xudoyorxon Qalandarzoda
Ko’payib ketdi (Jonli ijro)
03:13
Muxlis Berdiev
Aytaqolgin
03:11
Mushtariy Xamroqulova
Sevasanmi
03:36
Anan Murodov
Bola
04:22
Nodirabegim Kenjayeva
Hayot
02:48
Shahzodbek Urazbaev
Kimga ishonay
03:07
MuhammadSher
Boyman undanam
03:36
G'ayratbek (UzBand)
Qani kettik
02:42
Humoyun Turdiboyev
Hajlarga boramiz onam
04:01
Xamdam Sobirov & Mirjon Ashrapov
O LEYLA
03:29
Xudoyorxon Qalandarzoda
Ota-Onang qadrin bilgin (Jonli ijro)
02:28
Avaz Olimov
Farzandim
05:06
Sardor Farhodov
Ketaver oson
03:11
Jamshid Abduxalilov
Lablari qizil
03:48
Javohir Yuldashev
Ramazon
02:50
Shohjahon Jo'rayev
Yo Alloh
03:45
Azoda
Sog’inasan
04:02
Milena Madmusayeva
Ko’zlari g’amgin ekan
03:28
Yamin
Xafa bo'lma
03:45
Osman Navruzov
Bagtly biz
03:46
Muhammadziyo
Shoqol do’stlarim (jonli ijro)
04:25
Muhammadziyo
Shoqol do’stlari (jonli ijro)
04:25
Uzmir va Mira
Izlamading (Minus Mira Aytgan joy)
03:31
Uzmir va Mira
Izlamading (Minus Mira)
03:31
Uzmir va Mira
Izlamading (Minus)
03:31
Umidaxon
Jonam
03:25
Bojalar
Yona Yona
03:18
Jaloliddin Ahmadaliyev
Boldi sizni sevmayman endi
04:30
Muhammadziyo
Shoqol Do’stlarim
04:25
Aloviddin Raximov
Yomgir yogaver
03:15
Sarvinoz Ruziyeva
Sigdirmagan yor
03:46
Asqar Umarxon
Disko
02:39
Shahzod Nazarov
Otangga dars bermagin
04:13
Doppi Band
Ramazon aytib keldik
03:08
Javohir Nematov
Jora
03:20
Mirzabek Ravshanov
Mayli ket
03:56
Sardorbek
Kormaganni korgani qursin
03:10
Jahongir Ubaydullayev
Bu shahar
03:29
Mavluda Asalxo'jayeva
Onam
03:33
Sherzod Toychiyev
Yuragim
03:05
Maxfuza Davronova
Tugilgan kun
03:33
Malika Egamberdiyeva
Armon belanchak
05:07
Orif Choriyev
Bu sevgi
03:19
Yahyobek Mo'minov
Qaydadur
05:17
Bahodir Saidov
Ostonangda
04:44
Sherzod Sheyx
Nasib qilsa
04:04
Asqar Umarxon
Bodom qovoq
03:09
Yamin Band
Xafa bolma
03:46
Jasurbek
Bilib qoy dostim
03:39
Milena Madmusayeva
Sevgi yomoney
03:07
Bekzodbek Xakimov
Nigorim
04:06
Farhod Abdullaev
Baxt
03:57
Iroda Allabergenova
Ozga yorning baxtisan
04:15
Farrux Raimov
Saida
06:00
Shoxrux
Behayot
03:37
Siyovush
Jim-jim
03:35
Ali-Akbar
Kach
01:59
Muhammad Shoh
Onam
03:32
Shohruxxon Abdugofurov
Sevma bolam
02:54
Tohir Sodiqov
Pulim kam
02:40
Qutlug’bek Hayitov
Moma qaymoq
04:04
Farrux Gafurov
Onajonim omonmikan
03:33
Alisher Yusupov
Indamay yiglaydi
04:07
Nodir Fayz
Ishqim
03:54
Azizbek Risdavlatov
Marina
03:33
Suxan & Shahin
Nilufarim aldadi
03:49
Sardor Xayrullayev
Toyingda yor-yor
03:59
Mr.Otabek
Ayolim
03:35
Akbarxon Akbarov
Yomon bolsam
03:58
Shamal
Farqi yoq
01:30
Eldorbek Hakimov
Odamlar
04:08
Asrorbek Abduxamidov
Osmondan
04:04
Polat Savriyev
Sevaman deb
04:58
Sanjarbek Hamzayev
Singlim
03:58
Sardorbek
Mali
02:50
Zulxumor Kushbakova
Onajon
04:36
Shax Atajanov
Yolgonchi yorim
03:16
Magsat Karayev
Boq-boq
03:03
Murodilla Hakimov
Vafodorim
03:50
←
1
2
3
4
→
Главная
»
Архив по годам
»
2022
»
Апрель
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00