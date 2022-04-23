Yulduz Usmonova - Ey Yor Biyo (2022)
|Ijrochi:
|Yulduz Usmonova
|Janrlar:
|Xalq musiqasi, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|10 422
|Hajmi:
|3.20 MB
|Davomiyligi:
|03:00
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|23-04-2022
Qo'shiq haqida
«Ey Yor Biyo (2022)» — Yulduz Usmonova ijrosidagi qo'shiq. Janri: Xalq musiqasi; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:00, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 23-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 10 422 marta tinglangan. Yulduz Usmonova ijrosida saytda jami 639 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Yor Biyo», «Kelmadi (Shabada 2020)», «Yolvora yolvora (Yurak)».
Yulduz Usmonova - Ey Yor Biyo (2022) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.