Март 2022
262 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Rayona
Kim ozi
04:10
Uzmir va Mira
Nima qiley, Puliz yetsa sotvoling
04:11
Uzmir va Mira
Mani puliz yetsa sotvoling (Sarigim)
04:11
Yulduz Usmonova
O’zingsan Atirgulim
04:28
Yulduz Usmonova
Gulim
04:27
Zohid
Endi (New version)
03:00
Uzmir
Onamni asra Robbim
03:45
Oybek & Nigora
Yomg‘ir yog‘aver
04:06
Oybek & Nigora
Yomg‘ir
00:27
Mominjon Sadriddinov
Opalar
03:27
Yaxyobek Raimjonov
Toshkentli bollar
03:51
Lochinbek
Bemor
02:52
Sardorbek
Unutolmadim
03:47
Humoyun Turdiboyev
Dost
02:52
Sanjarbek Hamzayev
Onam
03:08
Farrux Xamrayev
Musofir singillarim
03:49
Adhamjon Rixsiyev
Surxondaryo
03:54
Navruz
Yor
03:12
Zinnura
Armon
03:32
Azamat Omonov
Seni deb
03:16
Zohid
Sog'inaman
06:13
Shohjahon Jo'rayev
Keldi bahor (cover version)
03:48
Kumush & Sherbek Shodiyev
Topilmaydi
04:10
Husan
O'zbekiston farzandiman
03:32
Sunnat Samo
Baxt qushi
03:08
Umid Vohidov
Azizam
03:23
Timur
Aldading
03:19
Chopon Band
Duqi-duqi
03:03
Shohjahon Jo'rayev
Keldi bahor (cover)
03:46
Muhammad Yusuf
Mening onam
04:00
Sarbinaz Seytova
Aljast sezim
03:33
Ayubxon
Jazola
02:51
Xusniddin Muxammed
Dadam
03:44
Ro'za Radjabova
Qoraqalpoq qizlari
02:52
Burxon Usmonov
Yoqtirib qoldim
03:30
Shavkat Umarov
Девушка
02:32
Surat Islomov
Visol
04:10
Azimjon Sayfullayev
Juma namozidan qolmang
02:35
Moon Band
Onam
03:38
Umarjon Mahkamboyev
Oxirgi marta
05:01
Farhod Abdullaev
Bahor
03:28
Nokisbay Duysenbaev
Nazin bar
03:21
Timur
Alvido
03:31
Shahruza
Etibor ber
02:37
h3
Bilmaysan
04:08
Yaxyobek Raimjonov
Bu erkakcha
03:58
Fayz
Aldadim yor
03:54
Davron Ergashev
Otam
04:41
Jasur Umirov
Sevgiga ishonmanglar
02:56
Kumush & Sherbek Shodiyev
Jonginam
03:25
Farhod va Shirin
Bibi sanamjon
03:23
Jaloliddin Ahmadaliyev
Juma muborak
03:40
Zohid
Sog’inadi
06:13
Xayrullo Duschanov
Kelmading
03:28
Sherzodbek Kuralov
Qara-qara
03:24
Alisher Yusupov
Bilmay qolasan
04:06
Shahin
Pora dilim
02:40
Furqat Macho
Yollar
02:56
Husan
Uzbekiston farzandiman
03:28
Kumush & Sherbek Shodiyev
Seni ko'rib
03:29
Yulduz Usmonova
ADO
04:12
Nobiya
Xafa bolma (cover Mirjalol Nematov)
03:36
←
1
2
3
→
Главная
»
Архив по годам
»
2022
»
Март
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00