Yulduz Usmonova - O’zingsan Atirgulim
|Ijrochi:
|Yulduz Usmonova
|Janrlar:
|Xalq musiqasi, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|12 160
|Hajmi:
|6.18 MB
|Davomiyligi:
|04:28
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|08-03-2022
Qo'shiq haqida
«O’zingsan Atirgulim» qo'shig'ini Yulduz Usmonova ijro etgan. Janri: Xalq musiqasi; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:28, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 8-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 12 160 marta tinglangan. Yulduz Usmonova ijrosida saytda jami 639 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Yor Biyo», «Kelmadi (Shabada 2020)», «Yolvora yolvora (Yurak)».
Yulduz Usmonova - O’zingsan Atirgulim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.