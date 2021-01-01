Июль 2021
129 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Mavluda Asalxo'jayeva
Alaming bor
03:39
Shoxruz (Abadiya)
Милая
02:30
Doxxim
Itlar
03:49
Izzatbek Qoqonov
Dilnoza
03:37
Yulduz Turdiyeva
Boshqacha
04:44
Yulduz Turdiyeva
San garak
04:26
Shahruza
Гул-гула
03:16
Jasurbek Mavlonov
Oshiq yurak
03:10
Ozoda Nursaidova
Otajon (1999)
05:23
O'lmas Olloberganov
Yigit bo'lsang
04:38
Husan
Uyg'onmading
02:58
Hayot guruhi
Sanamey
03:43
Shohruhxon
Oddiy bola
03:50
Oybek & Nigora
Shirintoy Qizim
03:59
Yulduz Usmonova & San Jay & Sahar
Yangi kun
04:09
Sardor Rasulov
Sog'indim uni do'stim
03:48
SanJay
Nasri bayot
04:04
Saira
Mod (cover Mustafa Sandal & Zeynep Bastik)
02:17
Ozodbek Nazarbekov
O'zbek-tojik
03:42
Oybek va Nigora
Qizim
04:04
Mirjon Ashrapov
Sarson
03:27
Yulduz Usmonova & SanJay
Yangi kun (feat. Sahar)
04:09
Jasur Umirov
Oxirgi zamon
03:21
Hilola Hamidova
Borolmasam
04:03
Sevinch Ismoilova
Kuyov jo’ralar
03:13
Ruhsora Emm
Тик-Так
01:50
Odilbek Abdullayev
Mandada
03:17
Xanna
Hi, Salom
01:34
Uzmir
Keragim
03:23
←
1
2
→
Главная
»
Архив по годам
»
2021
»
Июль
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00