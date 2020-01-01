Май 2020
294 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Yulduz Turdiyeva
Ana (Ona)
05:23
Mirjon Ashrapov
Madina
02:56
Jamshid Abduazimov
Ikki yurak (Remix)
02:20
Sharq
Shifokorlar
04:29
Ahmadjon Tojiboyev
Andijon polka (Official Music Video) 2020
03:43
Serider
Seni sevaman
03:29
Hamidshox
Eslanganda u
04:38
Yulduz Turdiyeva
Inja biyo
03:51
Nodirbek Xolboyev
Bolalik
00:00
Alisher Zokirov
Yurak
03:31
INSTASAMKA
Bloody Party
02:01
Zokir Otajonov
Ota
06:47
Muhammadziyo
Voy mani Akajonlarim
03:56
Babymohi
Balanda (Cover Shoxrux)
00:56
Babymohi
JKB (Cover Shoxrux)
01:05
Jo'rabek Qodirov
Kelin bolgan qiz
04:17
Bekmirza Janibekov
Konchi (Metallurg) (Official Music Video) 2020
03:43
Yusufxon Nurmatov
Bir kun seni ko’rmasam
04:08
Elmurod Ziyoyev
BOMBA
03:15
Muhammadziyo
Akaxonlarim
03:56
Alisher Tayr
Men chidayman
04:12
Zahida
Девочка сказка (cover)
01:08
Shahlo Ahmedova & Maxong
Habibi (Remix)
02:30
Sardor Rahimxon
Avliyolar oramizda
05:19
Bolalar
Va'dalaring
03:45
Shohrux Abdurahmonov
Pinhona
03:45
Parviz Aliyev
Sansiz
03:09
Botirxon Dosmatov
Malika budur
03:11
Izzatillo Azimjonov
Vafosiz yor
03:59
Ikrom Siytimov
Lezginka
03:21
Milena Madmusayeva
Девочка стоп
03:42
Shahlo Ahmedova
Habibi
03:00
Benom
Men o’sha Daydi
03:44
Benom
Daydi
03:44
Sayyora Qoziyeva
Dadam xotirasiga
04:20
Yulduz Usmonova
Qizil olma
04:33
Ruslan Rahmonov
Oshiqu devona
03:36
Shoxruz (Abadiya) & Indira
O’zgasiga (feat. Indira)
03:40
Indira & Aziz
Bugun dunyo tor
03:16
Yagdona & Dias
Sezmading
04:42
Shokhrullo Abdullaev
Lola
03:37
Vefa Serifova
Canimsan Menim
02:43
Ibrohiiim
Duo qiling
00:00
Rustam Xamrayev
Bevafo
03:22
OneZero
Uylanaman
02:39
Xamdam Sobirov
Kamila
03:19
Yamin
Bevafo
03:16
Jahongir Poziljonov
Oyoy JANAM
03:04
Bojalar
Oyoy JANAM
03:04
Bojalar
JANA
03:04
Otash Xijron
Dunyo
04:31
Sebnem Tovuzlu
Bizi Oldurdu
03:09
Bekzod Annazarov
Yagonam
03:52
UmidJan
Ming Shukur
03:37
Qobiljon Usmonov
Ona
03:29
Nigina Nabiyeva
Yor-yor
03:43
Shavkat Komilov
Vatan
03:57
Sharof Muqimov
Sholpanay
00:00
Bekmirza Janibekov
Konchi (Metallurg)
00:00
Sardorbek
Diloromim
00:00
Diana Ankudinova
ЖУРАВЛИ
02:56
15 25 guruhi
Instagramda
03:28
Dilxumor Esirgapova
Ozbegim
04:29
Shokhjahon
Kel
02:57
Farrux Xamrayev
Hoji onam
04:11
Ikromjon Abdumannopov
Umida
03:24
Hayot Nur
Ona
03:13
Sanjar Usmonov
Bermayman
03:51
Nahide Babashli
Yarali
03:19
Dias
Qabrim boshiga
03:31
Vohidjon Isoqov
Oddiygina qiz toping ona
01:00
Lochinbek
Oddiygina qiz toping ona
01:30
Shahriyor & Akbar Karshiyev
Лейли
03:21
Manzura
Родина
03:43
Hosila Rahimova
Ota (Xotira)
06:24
Aziza Nizamova
Nizamova
06:21
Aida
Hey yor yolg’onchi
03:22
Ozoda Nursaidova
Nashida (Tala'a Al-Badru 'Alayna)
05:19
Jo'rabek Qodirov
Sardoba suv toshqini
03:28
Janob Rasul
Jollimo (Remix)
03:15
Aida
Arzonchi
03:22
Xamdam Sobirov
Bugun seni to’ying
02:36
Mirjon Ashrapov
Arzon sevgi
03:36
Ebru Nur
Birdenem
04:03
Derya
Ay Tutulmadan
03:28
Derya
Dadam
02:35
Bergüzar Korel
Son Mektup
05:03
Nancy Ajram
Yalla
05:55
Nada sikkah
Muhammad nabina
04:51
INNA
Sober
02:44
LOBODA
Мой
04:35
RapNur
Baxorim eding
03:49
Nodirbek Asatullayev
Do’st
04:17
HAZИМА
Qusni Qorlan
04:25
Sevinch Mo'minova & Vohidjon Isoqov
Duk duk
04:24
Janob Rasul
Sorama
03:37
Janob Rasul
Ey Sanam
03:37
Ummon
Oq gulim sog’inib ketdim
04:08
Bahrom Nazarov
Qoshingni qarosiday
05:13
Munisa Rizayeva
Jonim nega aldading meni
04:03
←
1
2
3
→
Главная
»
Архив по годам
»
2020
»
Май
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00