Май 2020
294 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Munisa Rizayeva
Meni aybim sevganimmi
04:03
Furqat Macho
Durushlaring sani Bomba
03:14
Rayhon
Osmonlardan yog’adi tomchi tomchi yomg’irlar
04:10
Rayhon
Mayda mayda osmonlardan yog’ar yomg’ir
04:10
Sardor Mamadaliyev
Ohu kabi kezganda ham go’zallar
04:45
Shahzoda
Sani man vafodor debman
04:57
Shohruhxon
Qora ko’zlar mani hayron ayladi
04:46
Shohruhxon
Yor yor yoningdaman
04:46
Dilso'z
Men seni sog’indim
04:21
Munisa Rizayeva
Yomg’ir yog’ib
05:07
Janob Rasul
Parilara o’xshiysan (Yomonsan)
04:13
Bekzod Eshonov
Hali sizni do’st bildimmi
06:04
Sardor Rahimxon
Mehribonim Onam
03:47
Shahzoda
Yoringman (Xasta)
04:57
Zahida
Комета ( Jony cover )
03:49
Vefa Serifova
Gizli Heyat
03:43
Nodirbek Xolboyev
Dada Sizni yaxshi ko’raman
05:37
Nodirbek Xolboyev
DADA
04:23
Shohruhxon
Gulim Gulim Atirgulimo
04:29
Elmurod Ziyoyev
Devochka Bomba
03:15
Mavlonbek Ahmedov
Oga
03:34
Nihan Akın
Duy Beni
03:15
Ксения Левчик
Babi (Cover Klava Koka)
03:18
Irade Mehri & Dj Roshka
Tek Sen
04:21
Ohun Hasan
Zak zak zakonniy
02:49
Xeyal Huseyn
Yar Yar
03:36
Shahlo Ahmedova
Летние Дожди
04:12
Shahlo Ahmedova
Dona dona donam der eding
04:24
Shahlo Ahmedova
Yuragim seni seni sozlaringa ishondi (Dona dona)
04:24
Shahlo Ahmedova
Yolg’onmidi Sevganing (Yurak)
03:25
HAZИМА & Валерия
Тысячи историй
03:57
Samira
Давай полетаем
03:51
MOLLY
Не бойся
03:05
Zivert
Life (TPaul LIVE Rmx)
04:14
Bad Boy
Korona Virus
03:38
Ben Fero
Demet Akalın
03:46
Elçin Quluzade
Ben Aşkımın Delisiyem
04:04
Eltun Esger
Kadrimi Bilmedi Remix
03:16
Eltun Esger
Qedrimi bilmedi (Remix)
03:16
Yulduz Usmonova
Keladi Yor
03:39
Zahida
Лейла (cover Jah Khalib)
02:56
Zahida
Половина моя (cover Kare)
02:17
AhmedShad
Аделина
03:08
Нурлан Насип
Лейла
03:25
Diana Ankudinova
ВОЛНА LA VAGUE (WAVE)
03:04
Dimash Kudaibergen
Across Endless Dimensions
03:57
Манвел Пашаян
Душу разрываешь
07:05
Mash Israelyan
Liqe Liqe
04:02
Ahmed Mustafayev
Sevdiyim Xanım
04:23
Ahmed Mustafayev
Avara
03:44
Sebnem Tovuzlu
Xeberin Var
03:49
Vohid Abdulhakim
Allohim, yurtim asra
04:19
Jasur Umirov
Shamsiya (Remix)
03:21
Dilshod Rahmonov
Sirdaryo
04:00
Aziza Nizamova
Капкан (Remix)
04:06
Shohruh Mirzo G'aniyev
Ikki eshik
04:29
Mirbek Media
Ramazon keldi
02:44
Aida
Sevgimni Sotgan Arzonchi
03:22
Dias
Instagram go’zali (Parodiya)
02:22
Dilfuza Ismoilova
Siqilma
04:17
Shoxruz (Abadiya)
Qaytmagin
03:40
Otabek Muhammadzohid
Diloro
03:29
Davlatshox
Ayrildim sendan
03:22
Beggi
Лолита
02:36
Janob Rasul
Sen ishon
00:00
Shohruhxon
Xayolim senda
00:00
Muhammad Rizo
Yana-yana
00:00
Jonibek Saydaliyev
Dilbarim
00:00
Dilnoz
Uyg'onamiz
02:42
Aziza Nizamova & MASSA
AutoTuning (Remix)
02:41
Behruz & Islom
Leyla
00:00
Serider
Yor
00:00
Shohrux Abdurahmonov
Unutding oson
00:00
Amir Shodiyev
Ishonmadi
00:00
Zafar Ergashov
Ikki yurak
00:00
Karimjon
Ota
00:00
Zohid
Kapalak (Remix)
03:32
Benom
Ramadan (cover Maher Zain)
03:11
Shohjahon Jo'rayev
Xudoga shukur
04:24
Sherbek Shodiyev
Vay-vay (Remix)
03:11
Xamdam Sobirov & Hilola Samirazar
Kulaver (remix)
03:00
Арсен Шахунц
Гудбай, до свидания
03:23
Арсен Шахунц
Девочка, Стоп
03:56
Zahida
Kometa
03:49
Anis Berdiboyev
Yonaman
00:00
Otabek Mutalxo'jayev
Mubinam
03:15
Masrur Usmonov
Shukrona
00:00
Zarif Qodirov
Qora qoshinga
00:00
Aziz Abdullayev
Muhtojman
00:00
Sanatbek Farmonov
Ayriliq yomon
00:00
Ulug'bek Halikov
Oq qushlar
03:05
Sheyna
Yagmur olursam
00:00
Ahmadjon Tojiboyev
Gulim
00:00
Zahida
Комета (cover Jony)
03:48
←
1
2
3
→
Главная
»
Архив по годам
»
2020
»
Май
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00