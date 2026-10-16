Ippocik, Senur - Jingale
|Ijrochilar:
|Ippocik, Senur
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|3.75 MB
|Davomiyligi:
|02:02
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|16-10-2026
Qo'shiq haqida
«Jingale» — Ippocik va Senur ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:02, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-oktabrda qo'shilgan. Ippocik ijrosida saytda jami 17 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «TikTok (feat. Senur)», «Uti Puti», «Man kecha oddiy Bugun man zvezda (Tik Tok)». Bu Ippocikning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Ippocik, Senur - Jingale qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.