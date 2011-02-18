Yulduz Usmonova - Zabonim bul bul

Yulduz Usmonova — Zabonim bul bul
Ijrochi: Yulduz Usmonova
Janrlar: Xalq musiqasi, Pop musiqa
Yuklab olindi: 195
Hajmi: 6.27 MB
Davomiyligi: 02:42
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 18-02-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

«Zabonim bul bul» — Yulduz Usmonova ijrosidagi qo'shiq. Janri: Xalq musiqasi; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:42, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 18-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 195 marta tinglangan. Yulduz Usmonova ijrosida saytda jami 639 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Yor Biyo», «Kelmadi (Shabada 2020)», «Yolvora yolvora (Yurak)».

Yulduz Usmonova - Zabonim bul bul qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Xalq musiqasi» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00