Yulduz Usmonova - Xorazmcha
|Ijrochi:
|Yulduz Usmonova
|Janrlar:
|Xalq musiqasi, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|166
|Hajmi:
|10.10 MB
|Davomiyligi:
|04:23
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|17-02-2011
Qo'shiq haqida
Yulduz Usmonovaning «Xorazmcha» qo'shig'i. Janri: Xalq musiqasi; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:23, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 17-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 166 marta tinglangan. Yulduz Usmonova ijrosida saytda jami 639 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yor Biyo», «Kelmadi (Shabada 2020)», «Yolvora yolvora (Yurak)».
Yulduz Usmonova - Xorazmcha qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.