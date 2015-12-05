Yulduz Usmonova - Sen uchun
|Ijrochi:
|Yulduz Usmonova
|Janrlar:
|Xalq musiqasi, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|114
|Hajmi:
|10.10 MB
|Davomiyligi:
|04:23
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|05-12-2015
Qo'shiq haqida
«Sen uchun» — Yulduz Usmonova ijrosidagi qo'shiq. Janri: Xalq musiqasi; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:23, sifati 128 kbps, saytga 2015-yil 5-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 114 marta tinglangan. Yulduz Usmonova ijrosida saytda jami 639 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Yor Biyo», «Kelmadi (Shabada 2020)», «Yolvora yolvora (Yurak)».
Yulduz Usmonova - Sen uchun qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.