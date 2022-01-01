Yulduz Usmonova - Muhabbat (cover by Muhammad Duschanov)
|Ijrochi:
|Yulduz Usmonova
|Janrlar:
|Kaver versiyalar, Xalq musiqasi, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 595
|Hajmi:
|1.71 MB
|Davomiyligi:
|02:05
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|01-01-2022
Qo'shiq haqida
Yulduz Usmonovaning «Muhabbat (cover by Muhammad Duschanov)» (kover versiya). Janri: Kaver versiyalar va Xalq musiqasi; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:05, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 1-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 595 marta tinglangan. Yulduz Usmonova ijrosida saytda jami 639 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yor Biyo», «Kelmadi (Shabada 2020)», «Yolvora yolvora (Yurak)».
Yulduz Usmonova - Muhabbat (cover by Muhammad Duschanov) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.