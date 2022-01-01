Yulduz Usmonova - Muhabbat (cover by Muhammad Duschanov)

Yulduz Usmonova — Muhabbat (cover by Muhammad Duschanov)
Ijrochi: Yulduz Usmonova
Janrlar: Kaver versiyalar, Xalq musiqasi, Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 595
Hajmi: 1.71 MB
Davomiyligi: 02:05
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 01-01-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

Yulduz Usmonovaning «Muhabbat (cover by Muhammad Duschanov)» (kover versiya). Janri: Kaver versiyalar va Xalq musiqasi; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:05, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 1-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 595 marta tinglangan. Yulduz Usmonova ijrosida saytda jami 639 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yor Biyo», «Kelmadi (Shabada 2020)», «Yolvora yolvora (Yurak)».

Yulduz Usmonova - Muhabbat (cover by Muhammad Duschanov) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Kaver versiyalar» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00