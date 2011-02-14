Yulduz Usmonova - E'tiroz
|Ijrochi:
|Yulduz Usmonova
|Janrlar:
|Xalq musiqasi, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|108
|Hajmi:
|8.88 MB
|Davomiyligi:
|03:51
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|14-02-2011
Qo'shiq haqida
«E'tiroz» qo'shig'ini Yulduz Usmonova ijro etgan. Janri: Xalq musiqasi; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:51, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 14-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 108 marta tinglangan. Yulduz Usmonova ijrosida saytda jami 639 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Yor Biyo», «Kelmadi (Shabada 2020)», «Yolvora yolvora (Yurak)».
Yulduz Usmonova - E'tiroz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.