Yulduz Usmonova - Choyxona

Yulduz Usmonova — Choyxona
Ijrochi: Yulduz Usmonova
Janrlar: Xalq musiqasi, Pop musiqa
Yuklab olindi: 258
Hajmi: 9.88 MB
Davomiyligi: 04:17
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 19-03-2019
Skachat

Qo'shiq haqida

«Choyxona» — Yulduz Usmonova ijrosidagi qo'shiq. Janri: Xalq musiqasi; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:17, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 19-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 258 marta tinglangan. Yulduz Usmonova ijrosida saytda jami 639 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Yor Biyo», «Kelmadi (Shabada 2020)», «Yolvora yolvora (Yurak)».

Yulduz Usmonova - Choyxona qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Xalq musiqasi» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00