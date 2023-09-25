Umed Rahmonov - Ota rozi (jonli ijro)
|Ijrochi:
|Umed Rahmonov
|Janrlar:
|Jonli ijro, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|233
|Hajmi:
|5.26 MB
|Davomiyligi:
|05:55
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|25-09-2023
Qo'shiq haqida
Umed Rahmonovning «Ota rozi (jonli ijro)» (jonli ijro). Janri: Jonli ijro; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:55, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 25-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 233 marta tinglangan. Umed Rahmonov ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Kelsun (jonli ijro)», «Feruz (jonli ijro)». Bu Umed Rahmonovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Umed Rahmonov - Ota rozi (jonli ijro) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.