Umed Rahmonov - Ota rozi (jonli ijro)

Umed Rahmonov — Ota rozi (jonli ijro)
Ijrochi: Umed Rahmonov
Janrlar: Jonli ijro, Pop musiqa
Yuklab olindi: 233
Hajmi: 5.26 MB
Davomiyligi: 05:55
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 25-09-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

Umed Rahmonovning «Ota rozi (jonli ijro)» (jonli ijro). Janri: Jonli ijro; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:55, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 25-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 233 marta tinglangan. Umed Rahmonov ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Kelsun (jonli ijro)», «Feruz (jonli ijro)». Bu Umed Rahmonovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Umed Rahmonov - Ota rozi (jonli ijro) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Jonli ijro» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00