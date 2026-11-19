To'xtamurod Ametov - Buvimning duosi yetmayabdide
|Ijrochi:
|To'xtamurod Ametov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.06 MB
|Davomiyligi:
|02:45
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|19-11-2026
Qo'shiq haqida
To'xtamurod Ametovning «Buvimning duosi yetmayabdide» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:45, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 19-noyabrda qo'shilgan.
To'xtamurod Ametov - Buvimning duosi yetmayabdide qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.