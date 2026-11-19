Tohirbek Abduhalilov - Mohinur qiz
|Ijrochi:
|Tohirbek Abduhalilov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.71 MB
|Davomiyligi:
|03:39
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|19-11-2026
Qo'shiq haqida
«Mohinur qiz» — Tohirbek Abduhalilov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:39, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 19-noyabrda qo'shilgan. Bu Tohirbek Abduhalilovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Tohirbek Abduhalilov - Mohinur qiz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.