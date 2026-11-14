Tohir Mahkamov - Kunim qursin
|Ijrochi:
|Tohir Mahkamov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.98 MB
|Davomiyligi:
|04:20
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|14-11-2026
Qo'shiq haqida
«Kunim qursin» — Tohir Mahkamov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:20, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 14-noyabrda qo'shilgan. Tohir Mahkamov ijrosida saytda jami 53 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Zebojon», «Bir yiqildim», «Birinchi sevgim». Bu Tohir Mahkamovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Tohir Mahkamov - Kunim qursin qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.