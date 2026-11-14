Ulug'bek Pattoyev - Orzu
|Ijrochi:
|Ulug'bek Pattoyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|8.1 MB
|Davomiyligi:
|04:24
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|14-11-2026
Qo'shiq haqida
«Orzu» qo'shig'ini Ulug'bek Pattoyev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:24, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 14-noyabrda qo'shilgan. Bu Ulug'bek Pattoyevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Ulug'bek Pattoyev - Orzu qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.