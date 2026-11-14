Ulug'bek Pattoyev - Orzu

Ulug'bek Pattoyev — Orzu
Ijrochi: Ulug'bek Pattoyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 8.1 MB
Davomiyligi: 04:24
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 14-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Orzu» qo'shig'ini Ulug'bek Pattoyev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:24, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 14-noyabrda qo'shilgan. Bu Ulug'bek Pattoyevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Ulug'bek Pattoyev - Orzu qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00