Asadbek Allamurodov - Ko'chasini boshidaman

Asadbek Allamurodov — Ko'chasini boshidaman
Ijrochi: Asadbek Allamurodov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 4.66 MB
Davomiyligi: 02:31
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 14-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ko'chasini boshidaman» qo'shig'ini Asadbek Allamurodov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:31, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 14-noyabrda qo'shilgan. Asadbek Allamurodov ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Har bandani», «Moskvalarga», «Oldingiday». Bu Asadbek Allamurodovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Asadbek Allamurodov - Ko'chasini boshidaman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00