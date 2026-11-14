Asadbek Allamurodov - Ko'chasini boshidaman
|Ijrochi:
|Asadbek Allamurodov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|4.66 MB
|Davomiyligi:
|02:31
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|14-11-2026
Qo'shiq haqida
«Ko'chasini boshidaman» qo'shig'ini Asadbek Allamurodov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:31, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 14-noyabrda qo'shilgan. Asadbek Allamurodov ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Har bandani», «Moskvalarga», «Oldingiday». Bu Asadbek Allamurodovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Asadbek Allamurodov - Ko'chasini boshidaman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.