Sherxon - Yolg'onchi dunyo
|Ijrochi:
|Sherxon
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|8.21 MB
|Davomiyligi:
|04:28
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|14-11-2026
Qo'shiq haqida
Sherxonning «Yolg'onchi dunyo» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:28, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 14-noyabrda qo'shilgan. Sherxon ijrosida saytda jami 33 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «May», «Bir shisha sharob», «Bering shisha sharob». Bu Sherxonning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Sherxon - Yolg'onchi dunyo qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.