Sherxon - Yolg'onchi dunyo

Sherxon — Yolg'onchi dunyo
Ijrochi: Sherxon
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 8.21 MB
Davomiyligi: 04:28
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 14-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Sherxonning «Yolg'onchi dunyo» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:28, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 14-noyabrda qo'shilgan. Sherxon ijrosida saytda jami 33 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «May», «Bir shisha sharob», «Bering shisha sharob». Bu Sherxonning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Sherxon - Yolg'onchi dunyo qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00