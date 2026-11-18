Shahzod Uskenbayev - Otam
|Ijrochi:
|Shahzod Uskenbayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|3.63 MB
|Davomiyligi:
|01:58
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|18-11-2026
Qo'shiq haqida
Shahzod Uskenbayevning «Otam» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 1:58, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 18-noyabrda qo'shilgan. Shahzod Uskenbayev ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Sen», «Sensiz», «Onam». Bu Shahzod Uskenbayevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Shahzod Uskenbayev - Otam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.