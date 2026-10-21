Yulduz Turdiyeva - Anor-anor (Cover)
|Ijrochi:
|Yulduz Turdiyeva
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.26 MB
|Davomiyligi:
|02:51
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|21-10-2026
Qo'shiq haqida
«Anor-anor (Cover)» — Yulduz Turdiyeva ijrosidagi kover versiya. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:51, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 21-oktabrda qo'shilgan. Yulduz Turdiyeva ijrosida saytda jami 150 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Дугошжон», «Meni unut», «Sevolmasang ayt». Bu Yulduz Turdiyevaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Yulduz Turdiyeva - Anor-anor (Cover) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.