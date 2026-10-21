Yulduz Turdiyeva - Anor-anor (Cover)

Yulduz Turdiyeva — Anor-anor (Cover)
Ijrochi: Yulduz Turdiyeva
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.26 MB
Davomiyligi: 02:51
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 21-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Anor-anor (Cover)» — Yulduz Turdiyeva ijrosidagi kover versiya. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:51, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 21-oktabrda qo'shilgan. Yulduz Turdiyeva ijrosida saytda jami 150 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Дугошжон», «Meni unut», «Sevolmasang ayt». Bu Yulduz Turdiyevaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Yulduz Turdiyeva - Anor-anor (Cover) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00