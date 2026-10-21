Davlatbek Yusupov - Bolaligim
|Ijrochi:
|Davlatbek Yusupov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.64 MB
|Davomiyligi:
|03:04
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|21-10-2026
Qo'shiq haqida
«Bolaligim» qo'shig'ini Davlatbek Yusupov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:04, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 21-oktabrda qo'shilgan. Davlatbek Yusupov ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Yor-yor sadolari», «Sevar edim», «Payshanbada to’yi bo’larkan». Bu Davlatbek Yusupovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Davlatbek Yusupov - Bolaligim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.