Akbarbek Sapayev - Telba

Akbarbek Sapayev — Telba
Ijrochi: Akbarbek Sapayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 7.76 MB
Davomiyligi: 04:13
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 21-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Akbarbek Sapayevning «Telba» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:13, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 21-oktabrda qo'shilgan. Akbarbek Sapayev ijrosida saytda jami 6 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Bahorim», «Baxtli Edim», «Taslimman». Bu Akbarbek Sapayevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Akbarbek Sapayev - Telba qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00