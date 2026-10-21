Muhammadyusuf Mamasodiqov - Yurak sog’inar

Muhammadyusuf Mamasodiqov — Yurak sog’inar
Ijrochi: Muhammadyusuf Mamasodiqov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.1 MB
Davomiyligi: 02:46
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 21-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Muhammadyusuf Mamasodiqovning «Yurak sog’inar» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:46, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 21-oktabrda qo'shilgan. Muhammadyusuf Mamasodiqov ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Sevmasang yor», «Jonimni berayinmi», «Musofirlik». Bu Muhammadyusuf Mamasodiqovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Muhammadyusuf Mamasodiqov - Yurak sog’inar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00