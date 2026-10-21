Muhammadyusuf Mamasodiqov - Yurak sog’inar
|Ijrochi:
|Muhammadyusuf Mamasodiqov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.1 MB
|Davomiyligi:
|02:46
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|21-10-2026
Qo'shiq haqida
Muhammadyusuf Mamasodiqovning «Yurak sog’inar» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:46, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 21-oktabrda qo'shilgan. Muhammadyusuf Mamasodiqov ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Sevmasang yor», «Jonimni berayinmi», «Musofirlik». Bu Muhammadyusuf Mamasodiqovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Muhammadyusuf Mamasodiqov - Yurak sog’inar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.