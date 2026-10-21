Gulinur - Shu kunda

Gulinur — Shu kunda
Ijrochi: Gulinur
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.96 MB
Davomiyligi: 03:14
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 21-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Shu kunda» qo'shig'ini Gulinur ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:14, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 21-oktabrda qo'shilgan. Gulinur ijrosida saytda jami 92 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Jo’ji Qoro», «Juji qara Juji qara», «Jayron». Bu Gulinurning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Gulinur - Shu kunda qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00