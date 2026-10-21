Gulinur - Shu kunda
|Ijrochi:
|Gulinur
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.96 MB
|Davomiyligi:
|03:14
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|21-10-2026
Qo'shiq haqida
«Shu kunda» qo'shig'ini Gulinur ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:14, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 21-oktabrda qo'shilgan. Gulinur ijrosida saytda jami 92 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Jo’ji Qoro», «Juji qara Juji qara», «Jayron». Bu Gulinurning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Gulinur - Shu kunda qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.