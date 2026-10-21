Bojalar - Polvon Ramazon

Bojalar — Polvon Ramazon
Ijrochi: Bojalar
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 4.89 MB
Davomiyligi: 02:39
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 21-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Polvon Ramazon» — Bojalar ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:39, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 21-oktabrda qo'shilgan. Bojalar ijrosida saytda jami 354 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Bahor kelib jiyda gullaganda», «Achchiq hayot», «Osmonda qushlar (feat. Qilichbek Madaliyev)». Bu Bojalarning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Bojalar - Polvon Ramazon qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00