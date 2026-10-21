Bojalar - Polvon Ramazon
|Ijrochi:
|Bojalar
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|4.89 MB
|Davomiyligi:
|02:39
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|21-10-2026
Qo'shiq haqida
«Polvon Ramazon» — Bojalar ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:39, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 21-oktabrda qo'shilgan. Bojalar ijrosida saytda jami 354 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Bahor kelib jiyda gullaganda», «Achchiq hayot», «Osmonda qushlar (feat. Qilichbek Madaliyev)». Bu Bojalarning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Bojalar - Polvon Ramazon qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.