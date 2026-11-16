Sarvar Akbarov (Sharq guruhi) - Xumor aylading
|Ijrochi:
|Sarvar Akbarov (Sharq guruhi)
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.42 MB
|Davomiyligi:
|04:02
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|16-11-2026
Qo'shiq haqida
«Xumor aylading» qo'shig'ini Sarvar Akbarov (Sharq guruhi) ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:02, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-noyabrda qo'shilgan. Bu Sarvar Akbarov (Sharq guruhi)ning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Sarvar Akbarov (Sharq guruhi) - Xumor aylading qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.