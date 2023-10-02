Sardor Mullayev - Muhabbatjon (cover)
|Ijrochi:
|Sardor Mullayev
|Janrlar:
|Kaver versiyalar, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|509
|Hajmi:
|3.54 MB
|Davomiyligi:
|03:33
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|02-10-2023
Qo'shiq haqida
«Muhabbatjon (cover)» (kover versiya) qo'shig'ini Sardor Mullayev ijro etgan. Janri: Kaver versiyalar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:33, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 2-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 509 marta tinglangan. Sardor Mullayev ijrosida saytda jami 14 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Yalang oyoq yoshligimni eslasam jim», «Bevafoyim», «Xudoyimga solib qo’ydim».
Sardor Mullayev - Muhabbatjon (cover) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.