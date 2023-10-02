Sardor Mullayev - Muhabbatjon (cover)

Sardor Mullayev — Muhabbatjon (cover)
Ijrochi: Sardor Mullayev
Janrlar: Kaver versiyalar, Pop musiqa
Yuklab olindi: 509
Hajmi: 3.54 MB
Davomiyligi: 03:33
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 02-10-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

«Muhabbatjon (cover)» (kover versiya) qo'shig'ini Sardor Mullayev ijro etgan. Janri: Kaver versiyalar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:33, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 2-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 509 marta tinglangan. Sardor Mullayev ijrosida saytda jami 14 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Yalang oyoq yoshligimni eslasam jim», «Bevafoyim», «Xudoyimga solib qo’ydim».

Sardor Mullayev - Muhabbatjon (cover) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Kaver versiyalar» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00