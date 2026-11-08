Salohiddin Raxmonov - Odamlar

Salohiddin Raxmonov — Odamlar
Ijrochi: Salohiddin Raxmonov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.02 MB
Davomiyligi: 03:16
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 08-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Odamlar» — Salohiddin Raxmonov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:16, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 8-noyabrda qo'shilgan. Bu Salohiddin Raxmonovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Salohiddin Raxmonov - Odamlar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00