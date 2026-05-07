SADLY - ДА ТУЙТ БДМ
|Ijrochi:
|SADLY
|Yuklab olindi:
|40
|Hajmi:
|5.41 MB
|Davomiyligi:
|02:56
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|07-05-2026
Qo'shiq haqida
SADLYning «ДА ТУЙТ БДМ» qo'shig'i. Qo'shiq Tojikcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:56, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 7-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 40 marta tinglangan — bu SADLYning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. SADLY ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «НОРОХАТАМ», «ЗАРАЗА». Bu SADLYning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
SADLY - ДА ТУЙТ БДМ qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.