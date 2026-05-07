SADLY - ДА ТУЙТ БДМ

SADLY — ДА ТУЙТ БДМ
Ijrochi: SADLY
Yuklab olindi: 40
Hajmi: 5.41 MB
Davomiyligi: 02:56
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 07-05-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

SADLYning «ДА ТУЙТ БДМ» qo'shig'i. Qo'shiq Tojikcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:56, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 7-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 40 marta tinglangan — bu SADLYning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. SADLY ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «НОРОХАТАМ», «ЗАРАЗА». Bu SADLYning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

SADLY - ДА ТУЙТ БДМ qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00