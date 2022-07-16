Nurzida Isayeva - Baxtim topdim deganingda (cover)

Nurzida Isayeva — Baxtim topdim deganingda (cover)
Ijrochi: Nurzida Isayeva
Janrlar: Kaver versiyalar, Pop musiqa
Yuklab olindi: 5 105
Hajmi: 4.42 MB
Davomiyligi: 04:30
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 16-07-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

«Baxtim topdim deganingda (cover)» — Nurzida Isayeva ijrosidagi kover versiya. Janri: Kaver versiyalar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:30, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 16-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 5 105 marta tinglangan. Nurzida Isayeva ijrosida saytda jami 57 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Unut», «Tuttur Dur», «Darak ber (Xamdam Sobirov)».

Nurzida Isayeva - Baxtim topdim deganingda (cover) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Kaver versiyalar» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00