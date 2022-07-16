Nurzida Isayeva - Baxtim topdim deganingda (cover)
|Ijrochi:
|Nurzida Isayeva
|Janrlar:
|Kaver versiyalar, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|5 105
|Hajmi:
|4.42 MB
|Davomiyligi:
|04:30
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|16-07-2022
Qo'shiq haqida
«Baxtim topdim deganingda (cover)» — Nurzida Isayeva ijrosidagi kover versiya. Janri: Kaver versiyalar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:30, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 16-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 5 105 marta tinglangan. Nurzida Isayeva ijrosida saytda jami 57 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Unut», «Tuttur Dur», «Darak ber (Xamdam Sobirov)».
Nurzida Isayeva - Baxtim topdim deganingda (cover) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.