Xayotbek Masharipov - Rusinnan olib boraman

Xayotbek Masharipov — Rusinnan olib boraman
Ijrochi: Xayotbek Masharipov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.77 MB
Davomiyligi: 03:40
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 06-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Rusinnan olib boraman» — Xayotbek Masharipov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:40, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 6-noyabrda qo'shilgan.

Xayotbek Masharipov - Rusinnan olib boraman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00