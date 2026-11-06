Xayotbek Masharipov - Rusinnan olib boraman
|Ijrochi:
|Xayotbek Masharipov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.77 MB
|Davomiyligi:
|03:40
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|06-11-2026
Qo'shiq haqida
«Rusinnan olib boraman» — Xayotbek Masharipov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:40, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 6-noyabrda qo'shilgan.
Xayotbek Masharipov - Rusinnan olib boraman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.